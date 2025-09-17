Il numero 1 della Liga favorevole all'introduzione del VAR a chiamata

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato di possibili nuovi regolamenti nel calcio: "LaLiga deve spingere i club nelle riforme infrastrutturali. Arbitraggi? Dovrebbe riguardare tutto il calcio spagnolo, non solo Real e Barcellona, altrimenti sarebbe parziale. Noi abbiamo dati Opta su espulsioni e rigori: non ho visto nessun dossier sui rigori a favore del Real. Si vuole solo danneggiare la competizione. Sul tema antidoping non abbiamo mai avuto competenze. È un racconto molto pericoloso nato dall’interno del Real Madrid".

Var a chiamata? "Preferirei un sistema simile alla Primera RFEF, in cui siano gli allenatori a chiedere il check delle azioni. Non una sala VAR che decide. Potrebbe ridurre le polemiche"

LA MOVIOLA DI GRAZIANO CESARI

Presente negli studi di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così il rigore prima dato e poi tolto al Milan ieri sera contro il Bologna: "Minuto numero 86', il risultato è di 1-0 per il Milan. L'arbitro Mercenaro decide di non punire l'intervento di Lukumi su Nkunku, mentre decide di assegnare il rigore per quello successivo di Freuler sempre sull'attaccante francese del Diavolo. Nel primo episodio, Nkunku difende la sua posizione e il pallone con la gamba sinistra. E' davanti al giocatore del Bologna e quindi è inevitabile il contatto. C'è anche il braccio destro di Lukumi che spinge il rossonero, quindi ci sono due situazioni fallose. Poco dopo c'è un contatto tra il piede di Freuler e quello di Nkunku.

E succede una cosa che non ho mai visto, cioè una revisione parziale perchè a Mercenaro viene fatto vedere solo una parte, quella finale, di quello che è successo nell'area del Bologna. Lui interpreta in maniera piuttosto personale l'episodio e annuncia poi che non c'è fallo, dunque niente rigore per il Milan. Io dico che ci sono due rigori nella prima situazione e uno nella seconda, dunque ci sono tre rigori per il Milan in questa azione. In più manca anche il rosso a Lukumi. Perchè l'arbitro non ha rivisto anche il primo episodio? Io non so cosa sia successo. La posizione di Mercenaro non è delle migliori, doveva essere più vicino".

