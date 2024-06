Il nuovo Milan di Paulo Fonseca: mediana muscolare con Loftus avanzato

Il Milan è al lavoro per rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione. L'obiettivo della dirigenza rossonera è non solo quello di regalare a Paulo Fonseca un nuovo numero 9, ma anche quello di costruirgli una squadra a sua immagine e somiglianza che possa combaciare alla perfezione con il modulo che avrebbe intenzione di portarsi dietro da Lille: il 4-2-3-1.

Per farlo c'è bisogno di andare a rinforzare la mediana con quei muscoli che nel corso di questa stagione sono mancati, ed ecco spiegato il perché il Milan è sulle tracce di Youssouf Fofana in questo calciomercato. Qualora il francese dovesse arrivare in rossonero, la formazione rossonera cambierebbe in alcuni suoi interpreti e caratteristiche, come analizzato questa mattina da La Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, infatti, con Fofana il centrocampo del Milan sarebbe più muscolare, nonostante si lasci comunque spazio all'astro ed alla creatività di Tijjani Reijnders. Nel 4-2-3-1 la coppia dei centrali in mediana sarebbe per l'appunto formata dal francese e dall'olandese, con Ruben Loftus-Cheek poco più avanzato in trequarti dietro al 9.

La nuova mediana del Milan troverebbe dunque in Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek i suoi interpreti principali, per un reparto completo di fisico, inserimenti e, all'occorrenza, gol.