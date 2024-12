Il papà di Reijnders esulta: "Tijjani è in fiamme! Due bellissimi gol"

Il papà di Tijjani Reijnders, un ex calciatore di nome Martin, ha esultato per l'ennesima grande partita del figlio con la maglia del Milan. Il centrocampista rossonero è stato assoluto protagonista con una doppietta e una prestazione di assoluto livello nel 3-0 con cui il Diavolo ha piegato l'Empoli. Martin Reijnders, come è solito fare, ha festeggiato il traguardo del figlio attraverso un post sul proprio profilo LinkedIn: "Sesto gol nelle ultime 8 partite e 2 assist. Tijjani è in fiamme! Oggi vittoria per 3 a 0 contro l'Empoli con due bellissimi gol".

LA PAGELLA DI REIJNDERS

REIJNDERS 7.5: sublima la sua prestazione generale con il gol del 2-0 che arriva al tramonto del primo tempo. Giocatore che difficilmente sbaglia due partite di fila e anche se non si esibisce in giocate scintillanti, emerge per qualità nelle scelte ed eleganza. E nel secondo tempo si regala anche la sua doppietta personale che manda in ghiaccio la partita.