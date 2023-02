Il paradosso di Leao, migliorato per media gol e assist ma lasciato in panchina

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao sta vivendo un po' un paradosso in questa fase della sua stagione e della sua carriera. Alcuni numeri, riportati dai colleghi di Sky, evidenziano come il rendimento del portoghese sia migliorato anche rispetto alla fantastica scorsa stagione: la media gol è passata da una rete ogni 238 minuti a una ogni 179. Stesso discorso per gli assist: media di 0.23 contro gli 0.21 dell'anno scorso. Eppure Leao si è accomodato in panchina per il secondo weekend consecutivo e per giunta contro l'Inter, in un derby fondamentale e che all'andata aveva dominato.