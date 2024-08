Il percorso in Champions del Milan, Bocci: "Il vero nemico del Milan è il Milan stesso: quello sconclusionato di oggi faticherebbe“

vedi letture

I sorteggi di Champions League hanno giustamente attirato l’attenzione della stampa e dei social, soprattutto sulle sfide di lusso per il Milan. Il nuovo formato lascia forse un po' stupiti, in molti lo hanno criticato, tra cui anche l’ex difensore rossonero Filippo Galli. I rossoneri ritrovano in Europa Ancelotti e il Liverpool di Chiesa. Alessandro Bocci del Corriere della Sera si aggiunge ai dubbiosi e chiude con un pensiero sui rossoneri di Fonseca.

Queste le sue considerazioni riprese anche da Radio Rossonera: "La nuova Champions con più partite e, tanto per cambiare, più soldi, la stella polare di questo calcio scassato e pieno di contraddizioni, è cominciata con un faraonico e complicato sorteggio che ha preso in contropiede anche la regia dell’Uefa. Fascino e mistero, il girone unico anziché i tradizionali 8 e la promessa di una competizione più equilibrata e combattuta già nella prima fase”.

Prosegue: “Tutto è diverso, extralarge, con una certezza: il Real Madrid è la squadra da battere. Ancelotti porterà Mbappé a Bergamo e già questo per l’Atalanta è un vanto e aspetterà il Milan, l’altra squadra del suo cuore, a Madrid. Le partite del Milan sono toste, a cominciare dal viaggio nel rinnovato Bernabeu e a Leverkusen. Affascinante la rivincita con il Liverpool e l’incrocio con Chiesa, ma il vero nemico del Milan è il Milan stesso: quello sconclusionato di oggi faticherebbe“.