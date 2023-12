Il piano di Pioli per Leao: uno spezzone contro l'Atalanta e poi titolare in Champions

A Milanello sale la fiducia di vedere Rafael Leao sul pullman che porterà il Milan a Bergamo per la gara di sabato alle 18 in casa dell'Atalanta. I controlli a cui si è sottoposto ieri il portoghese hanno confermato che la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane è guarita e per questo ha già ricominciato a lavorare sul campo. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi per capire se verrà convocato o meno per la sfida contro i nerazzurri.

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, le idee di Stefano Pioli sono piuttosto chiare: se dovesse recuperare, Leao partirebbe dalla panchina e giocherebbe solo un spezzone di partita contro l'Atalanta, per poi tornare titolare mercoledì prossimo nel match di Champions League contro il Newcastle.