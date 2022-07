Il Portogallo celebra Leao: "Mr. Serie A colpisce ancora"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima da titolare, primo gol. Il precampionato di Leao si è acceso con il gol contro il Wolfsberger di ieri: controllo in corsa delizioso, dribbling e pallonetto morbido sul portiere in uscita. Un gol che ha fatto piacere ai tifosi rossoneri, ma non solo. I profili social della nazionale portoghese infatti celebrano il bel gesto tecnico del numero 17 rossonero: "Mr. Serie A colpisce ancora. Quel tocco, quel pallonetto...".