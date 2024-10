Il presidente de La Liga Tebas si scaglia contro il Mondiale per Club

Javier Tebas, presidente de LaLiga, è intervenuto al Forum dell'unione dei club Europei di Bruxelles, parlando al The Athletic del Mondiale per Club: "Non è necessario né per i giocatori, né per i club, né per la FIFA. Se la FIFA utilizzerà i suoi fondi per questa competizione, li porterà via da tutti quei luoghi in cui dice di essere lì per aiutare. Con la FIFA parliamo da anni, sono sicuro che raggiungeremo degli accordi. Non siamo egoisti. Questo non si risolve con un Mondiale per club. Dobbiamo cambiare il percorso della governance. Ieri abbiamo iniziato un percorso che dovrà continuare domani. Non cadiamo nella trappola che ci è sempre stata tesa. Se non cadiamo noi, arriverà il successo. Chi negozia il contratto collettivo nelle leghe nazionali è la lega e i sindacati, dobbiamo trasferirlo al mondo internazionale".

SQUADRE QUALIFICATE

Al Ahly (Egitto) – Vincitrice CAF Champions League 2020/21 e 2022/23 CAF

Wydad (Marocco) – Vincitrice CAF Champions League 2021/22

ES Tunisi (Tunisia) - Classifica CAF

Mamelodi Sundowns (Sudafrica) - Classifica CAF

Al Hilal (Arabia Saudita) – Vincitrice AFC Champions League 2021

Urawa Red Diamonds (Giappone) – Vincitrice AFC Champions League 2022

Ulsan HD (Corea del Sud) - Classifica AFC

Al Ain (Emirati Arabi Uniti) - Vincitrice AFC Champions League 2024

Chelsea (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2020/21

Real Madrid (Spagna) – Vincitrice UEFA Champions League 2021/22

Manchester City (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2022/23

Bayern Monaco (Germania) – Classifica UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter (Italia) – Classifica UEFA

Porto (Portogallo) - Ranking UEFA

Benfica (Portogallo) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Germania) - Classifica UEFA

Juventus (Italia) - Classifica UEFA

Atletico Madrid (Spagna) - Ranking UEFA

FC Salisburgo - Classifica UEFA

Monterrey (Messico) – Vincitrice Concacaf Coppa dei Campioni 2021

Seattle Sounders (USA) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2022

Club Leon (Messico) – Vincitrice Concacaf Coppa dei Campioni 2023

Pachuca FC (Messico) - Vincitrice Concacaf Coppa dei Campioni 2024

Auckland City (Nuova Zelanda) – Classifica OFC

Palmeiras (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2021

Flamengo (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2022

Fluminense (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2023

River Plate (Argentina) - Classifica CONMEBOL

Boca Juniors (Argentina) - Classifica CONMEBOL

ALTRI TRE POSTI DA ASSEGNARE

Vincitore CONMEBOL Libertadores 2024

Una squadra: classifica CONMEBOL

Una squadra del Paese ospitante