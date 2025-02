Il primo commento di Condò a Empoli-Milan: "Due cose si possono dire..."

vedi letture

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a SkySport commentando Empoli-Milan: "Due cose si possono dire: che il Milan è uscito stravolto e rinforzato dal mercato e la seconda è che Conceicao ha mantenuto per dieci minuti, tra una espulsione e l'altra, quattro attaccanti in campo nonostante l'uomo in meno. Ha fatto capire: siamo il Milan e a Empoli o vinciamo o vinciamo. Non ci sono alternative. E ha vinto".