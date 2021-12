Il primo mini bilancio di Italiano alla Fiorentina: "La serata con il Milan è la gioia più grande"

In attesa dell'ultima gara del girone d'andata, contro l'Hellas Verona, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato della sua gioia più grande in questo primo scorcio d'esperienza in viola. "La gioia più grande? Lo ribadisco, quella serata con il Milan, ma non per il risultato. Si gioca per quello, lo abbiamo ottenuto contro una squadra che non aveva mai perso, ma ho visto uno stadio emozionante, la gente gioire ed esultare. Quella è la giornata più bella dal mio arrivo".