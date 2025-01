Il primo tempo del Milan a Como è molto peggio di quello con il Cagliari: 0-0 e zero idee

FINE PRIMO TEMPO - Como-Milan 0-0. Prima frazione di gioco orribile per il Milan che non va oltre lo 0-0 al cospetto di un Como con più idee e decisamente più convinzione. I rossoneri hanno anche un'occasione enorme con Reijnders, grazie a una giocata individuale di Leao, ma l'olandese si mangia tutto. Globalmente meglio i padroni di casa che sono più ordinati e mettono in difficoltà una difesa rossonera ancora troppo disattenta, passiva e che commette errori. Malissimo Royal e Theo, male tutto il centrocampo, impalpabile Morata. A proposito lo spagnolo, diffidato, è stato ammonito e salterà la Juve: gialli anche per Bennacer e Thiaw. La pietra tombale è l'infortunio per Pulisic al termine della prima frazione: da capire se l'americano rientrerà nella ripresa. Conceicao aveva dichiarato dopo il Cagliari che in 13 anni non aveva mai visto un primo tempo più brutto di una sua squadra: forse oggi si dovrà già ricredere...

Le formazioni ufficiali:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao