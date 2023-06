Il problema di Dest secondo Pioli: "Ha avuto difficoltà ad inserirsi nel nostro sistema di gioco"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Totalmente scomparso dai radar da fine gennaio in poi, mister Pioli in conferenza stampa spiega l'inutilizzo di Sergino Dest in questa seconda parte di stagione: "È un calciatore con caratteristiche importanti, ha avuto difficoltà ad inserirsi nel nostro sistema di gioco e quindi è scivolato un po' più indietro nelle mie scelte. Domani non ci sarà, non è in condizione".