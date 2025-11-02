Il programma della domenica di Serie A: chiude Milan-Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio

Di seguito il programma del decimo turno di Serie A 25/26, in programma questo weekend.

SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 12.30
Fiorentina-Lecce 15.00
Torino-Pisa 15.00
Parma-Bologna 18.00
Milan-Roma 20.45

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 18.30
Lazio-Cagliari 20.45