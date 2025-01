Il programma della vigilia di Champions del Milan: allenamento, partenza e conferenza

Per il Milan domani sarà già giornata di vigilia di Champions League. Mercoledì alle 21 i rossoneri sono attesi a Zagabria per sfidare la Dinamo allenata da Fabio Cannavaro: in palio, in quella che è l'ultima gara della League Phase della competizione, ci sono tre punti che qualificherebbero automaticamente il Diavolo agli ottavi, evitando di passare dai playoff. Così facendo il Milan si guadagnerebbe un po' di tempo libero prima di rituffarsi nel massimo torneo continentale.

Di seguito il programma del Milan che si allenerà al mattino, partirà dopo pranzo e parlerà in Croazia nel tardo pomeriggio:

Ore 11.00: allenamento presso il Centro Sportivo Milanello (Carnago): sessione aperto i primi 15 minuti alla stampa

Ore 18.30: conferenza Sergio Conceicao e Christian Pulisic presso il Maksimir Stadion (Zagabria)