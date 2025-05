Il programma di allenamento del Milan verso la finale di Coppa Italia

Sergio Conceiçao non ha concesso alcun giorno di riposo ai propri calciatori dopo la vittoria di venerdì in campionato, anche perché c'è un'importante e decisiva finale di Coppa Italia da preparare. I cancelli di Milanello sono dunque rimasti aperti nella giornata di ieri, ed oggi varrà lo stesso, con in programma un allenamento al mattino.

Scrive La Gazzetta dello Sport che il Milan seguirà questo questa anche domani, con pranzo insieme a Milanello e poi partenza in direzione Roma. Martedì mattina, infatti, i rossoneri saranno ricevuti insieme al Bologna al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questa sede istituzionale i due allenatori prenderanno parola per presentare la finale di Coppa Italia.