Il programma di Zlatan: due giorni in ospedale e poi la fisioterapia con Mazzoni

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, Zlatan Ibrahimovic rimarrà in ospedale ancora per un paio di giorni come conseguenza dell'operazione al ginocchio sinistro subita ieri in Francia, a Lione. Dopodichè inizierà quanto prima la fisioterapia agli ordini del responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni che verrà coadiuvato dal suo staff. Altra prova che testimonia come lo svedese e il Milan vogliono remare ancora una volta dalla stessa parte.