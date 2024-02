Il prossimo impegno del Milan: in campo venerdì e sempre in campionato

Dopo il pareggio contro l'Atalanta, il Milan tornerà in campo venerdì 1 marzo per la sfida alla Lazio all'Olimpico, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

IL TABELLINO

Questo il tabellino di Milan-Atalanta di Serie A:

MILAN-ATALANTA 1-1

Marcatori: 3’ Leao, 42’ Koopmeiners (r)

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 57’ Calabria), Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bennacer (dal 79’ Musah), Adli; Pulisic (dal 88’ Okafor), Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello, Jiménez, Kalulu, Kjær, Terracciano, Reijnders; Chukwueze. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (dal 89’ Toloi), Djimsiti, Kolašinac; Holm (dal 46’ Zappacosta), de Roon, Éderson, Ruggeri (dal 79’ Hien); Koopmeiners; Mirančuk (dal 63’ Scamacca), De Ketelaere (dal 46’ Lookman). A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Palomino; Adopo, Pašalić, Touré. All.: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ammoniti: 40’ Pioli, 44’ de Roon, 45’+3 Leao, 45’+4 Holm, 56’ Lookman, 90’+4 Emerson.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.