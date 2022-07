Il Psg pensa a Lewandowski, ma la priorità del polacco resta il Barcellona

MilanNews.it

Il Paris Saint-Germain pensa a Robert Lewandowski per costruire un attacco super con Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da L'Equipe il club parigino sta monitorando da vicino la trattativa tra Barcellona e Bayern Monaco per capire se c'è margine per potersi inserire, ma al momento la trattativa resta complicata: il giocatore vuole soltanto i blaugrana, dunque un suo trasferimento in Ligue 1 ad oggi rimane alquanto improbabile.