Il Psg ufficializza l'arrivo di Gonçalo Ramos dal Benfica

vedi letture

(ANSA) - PARIGI, 07 AGO - Il Paris SG ha ufficializzato l'acquisto dal Benfica del 22enne attaccante Gonçalo Ramos, 27 gol e 12 assist nello scorso campionato portoghese, per una cifra che non è stata resa nota. Il giocatore arriva a Parigi in prestito per un anno con diritto di acquisto. Ramos è l'ottavo nuovo arrivo al Psg in questa finestra di mercato estiva, dopo quelli dei difensori Milan Skriniar e Lucas Hernandez, dei centrocampisti Manuel Ugarte e Cher Ndour,degli attaccanti Marco Asensio e Lee Kang-in e del portiere Arnau Tenas. Grande promessa del calcio lusitano, Gonçalo Ramos ha 7 presenze e 4 gol nella nazionale maggiore.

Tre di queste reti le ha segnate alla Svizzera nella partita degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar vinta dal Portogallo per 6-1. Quel giorno l'allora ct Fernando Santos lo schierò titolare al posto di Cristiano Ronaldo, che non prese affatto bene la panchina. Ma il risultato diede ragione al ct. (ANSA).