Il PSV pareggia contro il Vitesse. Dumfries: "Dobbiamo migliorare e correggere alcune cose"

Mentre in Italia si continua a parlare di un suo possibile arrivo al Milan, Denzel Dumfries sta lavorando nel ritiro del PSV Eindhoven. La situazione non è semplice per gli olandesi, vista la lunghissima inattività in Olanda. Il terzino si è espresso in questo modo: "Alcune cose sono ancora difficili, - riporta ed.nl - ma altre che affrontiamo in allenamento si riflettono già sul nostro gioco. Cerchiamo di correggere le cose che non stanno andando bene". Il PSV non è andato oltre l'1-1 nell'amichevole contro il Vitesse.