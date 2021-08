Il punto sulla A femminile: al Sassuolo il big match con la Fiorentina, bene le big e la Samp

Le big non steccano alla prima di campionato, con l’eccezione della Fiorentina impegnata però in uno scontro diretto come quello contro il Sassuolo. E parte bene anche la neonata Sampdoria che conquista tre punti pesanti in uno scontro diretto per la permanenza in Serie A. Grandi protagonisti della prima giornata sono però gli autogol: ben tre nella sfida del Castellani fra Empoli e Roma a cui si aggiunge poi un quarto nella sfida fra Sassuolo e Fiorentina. Difficile trovare una giornata che ne ha fatti segnare di più

Ad aprire la nuova stagione di Serie A è proprio la sfida di Empoli con la Roma che si impone per 3-0 senza però mandare in rete nessuna delle sue calciatrici. Le toscane infatti si fanno male da sole con tre reti nella propria porta che portano le firme di De Rita nel primo tempo, Mella e Prugna nella ripresa. Per le ragazze di Ulderici un inizio non esaltante, mentre per quelle di Spugna c’è la consapevolezza di dover essere più cattive sotto porta perché non sempre può andare bene come sabato. Nella serata rispondono presenti alle giallorosse sia la Juventus sia un Inter che ha deciso di puntare in alto dopo l’arrivo di Guarino in panchina. Le bianconere battono con un secco 3-0 il neopromosso Pomigliano nonostante le punte si prendano una serata di pausa: ad aprire le marcature è infatti Rosucci con poi Arianna Caruso che chiude i conti con un’altra doppietta dopo quella segnata in Champions League. La giovane centrocampista è a sorpresa la calciatrice più prolifica della Juve in questo avvio di stagione. Pochi problemi anche per le nerazzurre sul campo di un Napoli rivoluzionato in estate. Nel primo tempo vanno a segno Simonetti su rigore e Marinelli, con Pandini nella ripresa che chiude i conti con il gol del definitivo 3-0.

Ad aprire la domenica è invece l’inedita sfida fra Lazio e Sampdoria: neopromossa la prima, neonata la seconda. Sono le blucerchiate, trascinate dagli assi sudamericano Martinez e Rincon ad avere la meglio e conquistare i primi punti della stagione espugnando il campo delle biancocelesti che trovano il gol della bandiera con Castiello al 75°, ma non riescono a rimontare e conquistare almeno un punto. Tutto semplice invece per il Milan che cala il poker contro l’Hellas Verona: mattatrice della giornata la solita Valentina Giacinti autrice di una doppietta con Bergamaschi e Boquete a completare il 4-0 finale. È invece del Sassuolo il colpo della giornata nel big match contro la Fiorentina in cui sono protagoniste i neo acquisti. Le neroverdi vanno in vantaggio grazie a un autogol di Kravets al 35°, ma vengono raggiunte da Lundin al 51°. Un minuto dopo però arriva il più classico gol dell’ex con Lana Clelland che punisce le sue vecchie compagne di squadra e regala tre punti alle emiliane.

Prima Giornata

Empoli-Roma 0-3 (22° Aut. De Rita, 57° aut. Mella, 64° aut. Prugna)

Juventus-Pomigliano 3-0 (5° Rosucci, 54°, 83° Caruso)

Napoli-Inter 0-3 (38° rig. Simonetti, 41° Marinelli, 68° Pandini)

Lazio-Sampdoria 1-2 (75° Castiello; 11° Martinez, 48° Rincon)

Milan-Hellas Verona 4-0 (23°, 45° Giacinti, 25° Bergamaschi, 53° Boquete)

Sassuolo-Fiorentina 2-1 (35° aut. Kravets, 52° Clelland; 51° Lundin)

Classifica: Milan 3, Inter 3, Juventus 3, Roma 3, Sampdoria 3, Sassuolo 3, Fiorentina 0, Lazio 0, Empoli 0, Napoli 0, Pomigliano 0, Hellas Verona 0