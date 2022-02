Il punto sulla Serie A Femminile: Milan quarto in classifica

In testa vincono tutte andando così a creare un vero e proprio spartiacque fra chi lotta per i primi due posti e chi invece per mantenere la categoria con la Fiorentina che resta nelle retrovie e vede aggravarsi la sua situazione, mentre davanti la Juve continua a guidare il gruppo pur senza brillare.

Le bianconere infatti faticano a imporsi contro un Hellas Verona volenteroso, ma sempre più lontano dalla salvezza. La squadra di Montemurro, lontana parente di quella vista della prima parte di stagione, ha infatti la meglio solo grazie a un autogol a inizio ripresa per avere la meglio contro una squadra che ha subito ben 43 reti in queste prime quattordici gare stagionali. Dietro la Juve non rallenta nessuna con il Sassuolo e la Roma che viaggiano a braccetto a -6.

Le giallorosse battono in un match scoppiettante il Pomigliano: campane avanti con Salvatori Rinaldi, ma rimontate da Serturini e dalla prima rete di Emilie Haavi che poi ristabiliva le distanze dopo la rete del pari di Dellaperuta. Chiudeva il match un’altra doppietta questa volta a firma Paloma Lazaro. Basta invece un tempo al Sassuolo per regolare la Sampdoria: Haley Bugeja metteva subito in discesa la gara dopo una manciata di minuti con Dubcova e Cantore che fissavano il risultato sul 3-0 nella prima frazione. Di Bianca Fallico nella ripresa il gol della bandiera delle blucerchiate.

Vittorie sofferte invece per le milanesi. Il Milan in casa contro la Lazio va sotto, Visentin al 7°, pareggia nel finale di primo tempo con la solita Martina Piemonte, ma poi deve aspettare l’85° per mettere in cassaforte i tre punti grazie a Stapelfeldt appena entrata dalla panchina. Di Trhige Andersen infine il gol del tris rossonero. Per l’Inter invece sembrava tutto facile contro l’Empoli dopo un primo tempo dominato grazie all’ottima vena di Tatiana Bonetti che festeggiava le 300 presenze in Serie A con gol e assist per Karchouni, in mezzo la rete di Nchout. Le toscane però prima riaprivano la gara con Dompig e poi nel finale trovavano anche la seconda rete grazie a Nocchi.

Infine risultato a sorpresa a Firenze nello scontro diretto fra viola e Napoli. Le partenopee infatti piazzano il colpo vincendo per 2-0 grazie ai gol latini di Sara Tui e Jaimes. Una vittoria preziosissima per le azzurre che trascinano Fiorentina ed Empoli nella lotta per il terzultimo posto: ora infatti le viola distano appena tre punti, mentre le altre azzurre solo uno, con anche le corregionali del Pomigliano che non possono dirsi tranquille nonostante le cinque lunghezze di vantaggio.

Giornata 14

Milan-Lazio 3-1

7’ Visentin (L), 39’ Piemonte (M), 85’ Stapelfeldt, 90’+4’ Thrige Andersen (M)

Sampdoria-Sassuolo 1-3

2’ Bugeja (SAS), 40’ Dubcova (SAS), 43’ Cantore (SAS), 67’ Fallico (SAM)

Roma-Pomigliano 5-2

23’ Salvatori Rinaldi (P), 26’ Serturini (R), 45’+2’, 58’ Haavi (R), 47’ Dellaperuta a (P), 70’, 74’ Lazaro (R)

Fiorentina-Napoli 0-2

48’ Sara Tui, 69’ Jaimes

Hellas Verona-Juventus 0-1

53’ Aut. Lotti

Inter-Empoli 3-2

13’ Bonetti (I), 19’ Nchout (I), 29’ Karchouni (I); 45’ Dompig (E), 90’+2’ Nocchi (E)

La classifica: Juventus 40, Sassuolo 34, Roma 34, Milan 31, Inter 29, Sampdoria 19, Pomigliano 16, Fiorentina 14, Empoli 12, Napoli 11, Lazio 3, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Clelland (Sassuolo) 10, Sabatino (Fiorentina) 9, Giacinti (Milan/Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 8, Bonetti (Inter) 7, Dubcova (Sassuolo) 7, Lundin (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 6, Bragonzi (Empoli) 6, Nchout (Inter) 6