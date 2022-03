Il punto sulla Serie A Femminile: Milan quarto in classifica

Fonte: tuttomercatoweb.com

È stata una giornata che ha sorriso alla Juventus e permesso alle bianconere di riallungare in classifica quella andata in scena nel fine settimana. La squadra di Montemurro è infatti l’unica ad aver vinto delle prime con Roma e Milan che hanno impattato lo scontro diretto e il Sassuolo fermato a Empoli. In coda invece torna a sorridere la Fiorentina che abbatte l’Hellas con punteggio tennistico e respira.

Ad aprire il turno è stata la Juve che sul campo del Napoli non ha faticato troppo a sbarazzarsi delle partenopee: Hurtig nel primo tempo e Caruso nella ripresa hanno regalato tre punti importanti e che fanno morale in vista della sfida di mercoledì contro il Lione in Women’s Champions League. Ora i punti di vantaggio sulla Roma sono cinque, mentre il Sassuolo è scivolato addirittura a -8. Le giallorosse infatti non vanno oltre il pari nel big match contro il Milan: l’ex Thomas porta avanti le rossonere dopo la mezzora, ma la squadra di Spugna reagisce e nella ripresa con Andressa pareggia i conti. Pari anche per il Sassuolo che però spreca un’occasione faticando non poco sul campo di un Empoli ostico per tutti. La squadra toscana va in vantaggio al 71° con Dompig e sembra quasi riuscire a portare a casa tre punti preziosi vista l’inferiorità numerica delle neroverdi, espulsa Dongus per doppia ammonizione, ma proprio negli ultimi minuti Parisi trova il gol che tiene in corsa le emiliane almeno per il secondo posto.

Gol e spettacolo invece nelle altre due gare giocate, con Pomigliano-Lazio rinviata causa Covid. La Fiorentina torna a sorridere battendo nettamente un Hellas sempre più a picco. Sabatino apre le danze poi ci pensa Boquete a raddoppiare prima che Lundin, doppietta, Mascarello e Catena chiudano il set sul 6-0. Unica nota negativa l’infortunio a Giacinti che rischia di tenere l’attaccante azzurra fuori per un po' di tempo. Più equilibrata invece la sfida fra Inter e Sampdoria con le nerazzurre che si impongono per 4-3. La squadra di Guarino si porta avanti con Csiszar e Marinelli, Fallico accorcia prima che Karchouni riporti a due le distanze. Nella ripresa Rincon e Martinez in rapida successione pareggiano i conti, ma alla fine ci pensa ancora Marinelli a riportare avanti le milanesi e regalare tre punti alle sue.

La 17ª giornata

Napoli Femminile-Juventus 0-2

25’ Hurtig, 70’ Caruso

Empoli-Sassuolo 1-1

71’ Dompig (E), 86’ Parisi (S)

Roma-Milan 1-1

32’ Thomas (M), 65’ Andressa (R)

Fiorentina-Hellas Verona 6-0

30’ Sabatino, 51’ Boquete, 53’, 79’ Lundin, 70’ Mascarello, 72’ Catena

Inter-Sampdoria 4-3

6’ Csiszar (I), 27’, 64’ Marinelli (I), 37’ Fallico (S), 45’ Karchouni (I), 50’ Rincon (S), 54’ Martinez (S)

Pomigliano-Lazio Rinviata a data da destinarsi

La classifica aggiornata

Juventus 44, Roma 39, Sassuolo 36, Milan 34, Inter 32, Sampdoria 25, Pomigliano* 19, Empoli 19, Fiorentina 18, Napoli 15, Lazio* 7, Hellas Verona 1

*una partita in meno

Classifica Marcatrici: Sabatino (Fiorentina) 11, Clelland (Sassuolo) 10, Giacinti (Milan/Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 8, Bonetti (Inter) 8, Lundin (Fiorentina) 8, Dubcova (Sassuolo) 7, Thomas (Milan) 7 Tarenzi (Sampdoria) 6, Cernoia (Juventus) 6, Bragonzi (Empoli) 6, Nchout (Inter) 6, Lazaro (Roma) 6, Karchouni (Inter).