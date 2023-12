Il QS titola sul Milan "Pioli ritrova Giroud (subito) e Leao (in coppa)"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan: "Pioli ritrova Giroud (subito) e Leao (in coppa)". Il francese ha scontato le due giornate di squalifica dopo l'espulsione contro il Lecce e sabato a Bergamo contro l'Atalanta è pronto a tornare a guidare l'attacco rossonero dal primo minuto. Stefano Pioli spera di recuperare anche Rafael Leao, anche se ieri il portoghese ha frenato un po' sulle sue condizioni.

Presente al Gran Galà del Calcio, il numero 10 rossonero ha dichiarato: "Mi sento bene e non ho dolore, ma non si deve rischiare e voglio rientrare al 100%". Oggi gli esami di controllo diranno se è guarito dalla lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. La sensazione è che Leao possa comunque recuperare al massimo per la panchina contro l'Atalanta, mentre dovrebbe tornare poi titolare in Champions League contro il Newcastle.