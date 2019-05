Il rammarico di Romagnoli: "Se potessi rigiocherei il derby o il ritorno con il Parma"

C'è grande delusione nello spogliatoio milanista per la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Alessio Romagnoli è rammaricato soprattutto per i troppi punti che il Milan ha perso per strada: "Dispiace, abbiamo saputo che l’Empoli ha sbagliato due gol a tempo scaduto, ma questo è il calcio. Noi abbiamo fatto il nostro e ripeto, dispiace. Purtroppo in stagione abbiamo buttato via punti in partite semplici, non chiudendole. Se potessi scegliere, rigiocherei il derby o il ritorno con il Parma" le parole del capitano milanista dopo il match contro la Spal riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.