Il report acquisti-cessione del calciomercato invernale del Milan

Si è chiuso ieri il calciomercato 2023 del Milan sviluppatosi secondo le previsioni e le avvisaglie dei diretti interessati: "Dalla linea della sostenibilità - aveva dichiarato Maldini a Mediaset - non ci scostiamo perché ci siamo dati una direzione sostenibile, oggi che molti piangono lacrime di coccodrillo sui bilanci. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente".

Mercato in entrata

Detto, fatto. Il direttore dell'area tecnica rossonera ha mantenuto la sua promessa: tra gli acquisti di gennaio figura il solo Devis Vasquez, arrivato ad inizio mese per 400mila euro dai paraguaiani del Guaranì; si tratta di un portiere colombiano classe 1998, evidentemente non ancora pronto per giocare e per impensierire Tatarusanu nel ruolo di vice Maignan. Al Milan sarebbe servito un rinforzo tra i pali decisamente più affidabile. Nulle le corse a Zaniolo (la si riaprirà in estate) e a Dario Osorio.

Mercato in uscita

Anche sul fronte cessioni non si è mosso nulla. L'idea riportata più volte su TMW di non far partire Adli è stata confermata dai fatti, mentre si sta ancora tentando (alcuni mercati esteri sono aperti) di cedere Tiemoué Bakayoko e Marko Lazetic; il centrocampista, dopo aver rifiutato diverse destinazioni, potrebbe finire all'Adana Demirspor in Turchia, mentre il giovane centravanti serbo piace in Svizzera e in Austria.