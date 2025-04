Il retroscena di Conceiçao con Gimenez: "A fine partita è venuto da me e mi ha detto..."

Mister Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Venezia-Milan 0-2. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come sta Gimenez dopo il gol? Il passaggio di Reijnders è stata quasi una coccola da parte del gruppo per il messicano

“Ha la consapevolezza di non essere al meglio. Mi ha detto subito a partita finita che la partita non era andata bene ma il gol è stato importante. Quello è importante: mettere le cose positive, non andare sul negativo. Deve guardare a quello che deve fare, a come può lavorare per la squadra con la palla e senza palla. Poi i gol arrivano sicuramente perché lui è bravo e il gruppo conosce le sue qualità. Abbiamo fiducia in lui e in tutti gli altri”.

NON SEGNAVA DA DUE MESI

Santiago Gimenez, nonostante una prestazione nel complesso rivedibile, è riuscito a sbloccarsi dopo oltre due mesi. Il suo pallonetto al 96' di Venezia-Milan arriva dopo la rete a posteriori inutile contro il Feyenoord in Champions League, datata 18 febbraio. Per trovare il suo ultimo gol in campionato dobbiamo risalire al 15 febbraio, gol decisivo contro l'Hellas Verona. Gimenez aveva segnato la sua prima rete milanista l'8 febbraio, sul campo dell'Empoli.