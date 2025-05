Il retroscena di Turci: "Da bordocampo ho avuto la sensazione che per tanti la stagione fosse già finita contro il Bologna"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, si è così espresso a Radio Rossonera raccontando un retroscena dal bordocampo di Roma-Milan, ultima sfida giocata dai rossoneri che ha sancito l'addio alle coppe europee per la prossima stagione: “Nel riscaldamento già si percepiva l’energia positiva di una Roma che aveva questo forte senso di gratitudine nei confronti di Ranieri e che voleva festeggiare questa giornata e viverla anche per lui portandosi a casa il risultato. Dall’altra parte invece una squadra sicuramente molto più scarica, ancora nervosa dopo la finale di Coppa Italia e si è percepito con gli atteggiamenti e il linguaggio del corpo dalla panchina. Ho la sensazione che per tanti la stagione fosse già finita contro il Bologna.

Non sto mettendo in discussione la professionalità di chi è sceso in campo, però ci sono cose psicologiche e mentali che si capiscono subito. Poi il Milan ci ha insegnato quest’anno che quando prende uno schiaffo una reazione ce l’ha, ma è una reazione istintiva, mai lucida. Ho la sensazione che questi atteggiamenti, questo nervosismo, l’espulsione di Gimenez e quella di Conceicao siano un po’ figli di quella che è stata la finale, ma in generale di quelli che in generale sono stati gli ultimi mesi del Milan: una stagione snervante un po’ per tutti”.