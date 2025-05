MN - Denis non ha dubbi: "Al Milan bisognerebbe rinnovare tutto e pensare al futuro del club perché è sempre la storia quella che comanda”

Germán Denis, ex attaccante tra le tante di Napoli, Udinese e Atalanta, è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it a margine del 12esimo Memorial dedicato a Claudio Lippi. Tra i temi toccati nell’intervista esclusiva fatta da Niccolò Crespi, spunta anche un nuovo nome per il possibile futuro allenatore del Milan nella prossima stagione.

L'importanza della storia

“È un momento così per il Milan, bisognerebbe rinnovare tutto e pensare al futuro del club perché è sempre la storia quella che comanda”.

Crespo come nuovo tecnico

“Nuovo allenatore? Ti dico uno straniero. È molto preparato e ha vinto diversi campionati negli ultimi 5 anni. Si chiama Hernàn Crespo. Ha allenato in Brasile e ha vinto, anche in Qatar. Perché non dargli un’opportunità a lui? Che ha giocato, ha vinto e conosce molto bene il calcio, nel rapporto coi giocatori soprattutto”.