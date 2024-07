Il rigore di Theo manda in semifinale la Francia: il Portogallo di Leao va ko

La Francia è in semifinale a Euro2024. Sconfitto il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao, solamente ai rigori dopo uno 0-0 durato per 120 minuti. Ai rigori è decisivo l'errore di Joao Felix, ma soprattutto il rigore segnato, il quinto della serie, da Theo Hernandez, che ha sancito la vittoria della Francia. Nel complesso buona prestazione quella dei tre rossoneri in campo, i due francesi Theo e Maignan e il portoghese Leao.

Ora per la Francia ci sarà un'altra super sfida in semifinale: la Spagna di Alvaro Morata, obiettivo di mercato rossonero