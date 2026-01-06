Il ritornello di Cassano: "Allegri non è capace. Il Milan gioca di merda, fa schifo"

vedi letture

Come ogni lunedì sera, quando va in onda il programma Viva El Futbol, l'ex calciatore Antonio Cassano, in diretta per commentare il weekend di calcio appena trascorso insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, si è scagliato nei confronti di Massimiliano Allegri, del gioco del Milan e di Rafael Leao. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni dell'ex giocatore tra le altre del Milan che, come spesso capita, non si è trattenuto.

Il commento di Antonio Cassano su Max Allegri e il Milan: "Allegri non sa fare nient’altro che stare in panchina a fare la sceneggiata: se arrivano le vittorie bene, se non arrivano pace. Il problema è semplice: Allegri non è capace e la cosa che mi fa vergogna della stampa in Italia è che non gli hanno fatto domanda sul fatto che non voleva Thiago Silva. Nessuno in Italia gli fa capire che non è capace, non sa parlare, è furbo. Però la clessidra sta finendo e quando finisce è fottuto: il Milan gioca di merda, fa schifo, non fa tre passaggi. Allegri è furbo e continua con quei tre o quattro cinque".