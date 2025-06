Il ritorno di Allegri, Cugini: "Bella notizia anche per il calcio italiano"

Il giornalista Mimmo Cugini è stato ospite a TMW Radio, durante Maracanà.

Allegri al Milan e Conte rimane a Napoli:

"E' importante che si delinei per il Milan questo nome. Viene da una stagione piena di contraddizioni il club e riparte con Allegri che a Milano ha già vinto. Era la prima scelta di Tare, tanto che appena è stato nominato è partito all'assalto del tecnico. Allegri ha preferito il Milan non per squadra e prospettive ma per una questione logistica ed è sempre stato legato al Milan. Gasp-Roma è sorprendente, anche alla luce di quanto ha detto tempo fa Ranieri. Ora vedremo che farà l'Atalanta e l'Inter, se Inzaghi sarà stuzzicato dall'Arabia. Tornando ad Allegri, è una bella notizia anche per il calcio italiano".

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

Massimiliano Allegri è stato ufficializzato ieri mattina come nuovo allenatore del Milan e nel pomeriggio ha avuto subito un vertice di mercato con il direttore sportivo milanista Igli Tare. E il primo argomento trattato in questo vertice è stato il futuro di alcuni senatori della squadra rossonera, vale a Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. In pratica il neo tecnico del Diavolo ha fatto sapere al suo dirigente che per lui i primi due vanno confermati, mentre il terzino francese è sacrificabile.