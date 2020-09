Domani sera il Milan si giocherà la qualificazione ai gironi di Europa League a Vila do Conte. I rossoneri non disputano una gara ufficiale in Portogallo da quasi tredici anni. Era il 28 novembre 2007 quando l'undici di Ancelotti affrontò il Benfica nei gironi di Champions al da Luz. Quella gara terminò sul risultato di 1-1 con reti di Pirlo e Pereira.