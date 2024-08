Il Romanista - Roma, club inglesi sulle tracce di Abraham

"Mi fido di te", recita il titolo di apertura scelto oggi da Il Romanista. Il riferimento è al tecnico De Rossi, al momento con il mercato bloccato dalle mancate cessioni e impegnato a studiare l'undici che scenderà in campo all'esordio in campionato contro il Cagliari (probabilmente senza Dybala). Più in basso si parla appunto di mercato, con Abraham che attira anche l'interesse di alcuni club inglesi oltre che del Milan. In entrata c'è invece Assignon: "Premier su Tammy. Ghisolfi in chiusura su Assigon del Rennes".

Questi i numeri con la Roma di Abraham che ha dovuto saltare gran parte della stagione 2023-2024 per un grave infortunio al ginocchio:

PRESENZE SERIE A: 8

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 12

MINUTI IN CAMPO: 328'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 1