Il saluto social del Milan a Theo: "Sei anni indimenticabili. Grazie, Theo!"

vedi letture

Negli scorsi minuti è anche arrivata l'ufficialitò: Theo Hernandez è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Il terzino francese si trasferisce in Arabia Saudita per 25 milioni di euro dopo sei anni importanti in rossonero, fatti di vittorie, gol, trofei ma anche delusioni.

Sui propri profili social il Milan ha voluto omaggiare il suo ex numero 19 con un video contenente tutti i suoi momenti migliori, dal primo gol contro il Genoa a quello incredibile contro l'Atalanta, mixando anche alcune immagini che lo ritraggono sia durante la festa scudetto che quella per la vittoria in Supercoppa. Il tutto condito da questa didascalia: "Sei anni indimenticabili, momenti magini, innumerevoli ricordi. Grazie, Theo!"