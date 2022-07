Il Secolo XIX - Idea Caldara per la difesa dello Spezia: l'affare con il Milan può iniziare

MilanNews.it

Mattia Caldara è l'ultimo nome per la difesa dello Spezia. Il difensore centrale - riporta Il Secolo XIX - sarebbe stato individuato da Pecini e Gotti per impostare la difesa a tre, magari giocando con Nikolaou in mezzo ed il polacco Kiwior a sinistra. Riccardo Pecini ha amicizia di vecchia data con Paolo Maldini, ma le aperti si sarebbero sentite solo marginalmente ed in via indiretta in questi giorni, sai per la situazione interna di Maldini al Milan, sotto rinnovo con Massara, che per l'insediamento di Gotti allo Spezia.

Quale budget?

La difficoltà non è nell'accettazione del trasferimento del ragazzo, bergamasco di nascita, ma nel fatto che Caldara viene inserito dal Milan in alcune trattative come contropartita tecnica. Per Caldara, la cui valutazione resta superiore ai tre milioni di euro, la trattativa decollerà solo nei prossimi giorni, se si troverà modo di accordarsi con il suo agente Beppe Riso, e soprattutto dopo che Riccardo Pecini avrà conferma del budget da parte dei Platek.