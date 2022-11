Il sogno di Daniel Maldini: "Vorrei far vedere di cosa sono capace: mi sento pronto"

MilanNews.it

Daniel Maldini, in prestito allo Spezia nell'arco di questa stagione sportiva, tornerà questa sera a San Siro e contro il Milan per la prima volta da avversario in una sfida dalle emozioni sicuramente forti. Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek ha parlato così di quello che è il suo sogno e di cosa gli manca per realizzarlo: "Vorrei che tutti potessero vedere quello che posso fare su un campo da calcio. Cosa? Probabilmente quello che non ho ancora dimostrato per cui mi manca qualcosa. Adesso già mi sento meglio, più sicuro di me, più pronto. Una sicurezza che viene dal fatto di confrontarmi con una realtà diversa da quella a cui ero abituato al Milan".