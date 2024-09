Il sogno di Pellegatti: "Tonali? Sono davvero contento che sia rientrato: prima o poi tornerà al Milan"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso si è espresso in merito all'ultima partita dell'Italia vinta contro la Francia dei milanisti Maignan, Theo e Fofana. Parole al miele soprattutto per l'ex di turno, Sandro Tonali apparso tra i migliori in campo nel gruppo di Luciano Spalletti.

"Tonali? Sono davvero contento che sia rientrato: prima o poi tornerà al Milan. Questa Nazionale, a livello tecnico e di qualità, credo che sia veramente un po’ deficitaria, soprattutto nella fase offensiva".