Il Sole 24 Ore - DAZN trasmetterà anche Europa League e Conference League

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, "Dazn ha annunciato che trasmetterà tutta l’Europa League e il meglio della Conference League per i prossimi tre anni. La principale piattaforma sportiva mondiale ha inoltre annunciato un innovativo accordo con Youtube per la Champions League femminile".Dazn possiede già i diritti tv di tutta la Serie A TIM (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e, per altre tre stagioni, dei diritti della Serie B. Per quanto riguarda il calcio estero, l'emittente trasmetterà la Liga e e la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici dell'Inter e del Milan.

Tra gli altri sport, presenti anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette, oltre ai canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

"Il tutto - come riferito sempre da Il Sole 24 Ore - al prezzo unico di 29,99 euro al mese. Ma i nuovi clienti che si abboneranno dall'1 al 28 luglio pagheranno 19,99 euro al mese per 14 mesi".