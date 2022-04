Il Sole 24 Ore: "Goldman in campo per Investcorp sul Milan"

MilanNews.it

L'edizione odierna de Il Sole 24 Ore titola così questa mattina in merito alla possibile cessione del club rossonero: "Goldman in campo per Investcorp sul Milan". Il noto quotidiano economico spiega che per il possibile riassetto azionario del Diavolo entra in campo anche la Goldman Sachs, vale a dire la maggiore banca statunitense specializzata nel calcio che sarebbe advisor del fondo del Bahrain nella trattativa che è in corso con Elliott.