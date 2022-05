Il Sole 24 Ore - Investcorp, equity per 800 milioni di euro per l'acquisizione del Milan. 400 di prestiti

© foto di Investcorp

Entra nella fase clou la trattativa tra Investcorp ed Elliott per il cambio di proprietà del Milan. Il fondo del Bahrein impegnato nella trattativa con il gruppo americano (affiancato da Jp Morgan e Bofa Merrill Lynch), sarebbe pronto, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla redazione de Il Sole 24 Ore, a mettere sul tavolo circa 800 milioni di euro di risorse proprie per acquisire il club rossonero. I 400 milioni restanti, per un totale di 1.2 miliardi di euro, arriverebbero da prestiti.