Il Sole 24 Ore - Tim e Dazn continuano a negoziare per ridurre il minimo garantito

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Come emerge questa mattina sulle colonne de Il Sole 24 Ore stanno continuando le trattative tra Tim e Dazn per quanto riguarda la riduzione del minimo garantito che la Telco versa ogni anno nella casse dell'Ott per la partnership sulla Serie A. La piattaforma aveva acquisito i diritti del campionato per il triennio 2021-2024 alla cifra di 840 milioni l'anno. Qualche problema riscontrato con i pochi abbonamenti e i bassi rendiconti economici, hanno fatto ripensare la Tim che ora chiede uno scono di addiritutta 240 milioni di euro.