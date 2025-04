Il solito approccio da incubo del Milan: in 9 occasioni ha preso gol nei primi 15'

vedi letture

Approccio Milan ancora una volta sbagliato, due gol subtii dopo 10' ed è ormai un'abitudine. Sono già 8 le volte in campionato in cui i rossoneri prendono gol nel primo quarto d'ora. A queste si aggiunge la partita di Champions League contro il Feyenoord. Nel dettaglio:

CON PAULO FONSECA

Parma - Milan - Dennis Man al 2'

Milan - Napoli - Romelu Lukaku al 5'

Cagliari - Milan - Nadir Zortea al 2'

Atalanta - Milan - Charles De Ketelaere al 12'

CON CONCEICAO

Feyenoord - Milan - Igor Paixao al 3'

Torino - Milan - aut. Malick Thiaw al 5'

Lecce - Milan - Nikola Krstovic al 7'

Napoli - Milan - Matteo Politano al 2'

Milan - Fiorentina - aut. Malick Thiaw al 7', Moise Kean al 10'

Di seguito il tabellino della partita:

MILAN - FIORENTINA 2-2

RETI: 7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana (80' Bondo); Musah (23' Jovic), Pulisic (80' Chukwueze), Leao; Abraham (55' Gimenez. Dall'80' Joao Felix). A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (72' Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88' Adli), Fagioli, Cataldi (59' Ndour), Parisi (72' Folorunsho); Gudmundsson (59' Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Richardson. All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

ASSISTENTI: Carbone e Peretti.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Paterna.

AVAR: Aureliano.

NOTE: spettatori 72.451. Espulso Palladino per proteste. Ammoniti Theo Hernandez, Walker, Leao e Pulisic per il Milan; Pablo Mari, Dodo e De Gea per la Fiorentina.



SERIE A - 31ª GIORNATA



Genoa - Udinese 1-0

77' Zanoli

Monza - Como 1-3

5' Mota (M), 16' Ikoné (C), 39' Diao (C), 51' Vojvoda (C)

Parma - Inter 2-2

15' Darmian (I), 45' Thuram (I), 60' Bernabé (P), 69' Ondrejka (P)

Milan - Fiorentina 2-2

7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

Lecce - Venezia (6 aprile, ore 12.30)

Empoli - Cagliari (6 aprile, ore 15)

Torino - Verona (6 aprile, ore 15)

Atalanta - Lazio (6 aprile, ore 18)

Roma - Juventus (6 aprile, ore 20.45)

Bologna - Napoli (6 aprile, ore 20.45)

CLASSIFICA

Inter 68

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma 52

Lazio 52

Fiorentina 52

Milan 48

Udinese 40

Torino 39

Genoa 38

Como 33

Verona 30

Cagliari 29

Parma 27

Lecce 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15