Il tifoso rossonero Djokovic nella storia del tennis: vince il 100° titolo in carriera in singolare

Se la stagione calcistica è stata un pianto, ci pensano gli altri sport a tenere alta la bandiera rossonera. La leggenda del tennis Novak Djokovic, tifoso dichiarato del Milan, ha vinto oggi pomeriggio il suo 100° titolo in carriera in singolo. Il serbo si è aggiudicato l'ATP 250 di Ginevra battendo in finale il polacco Hubert Hurkacz in tre set (5-7; 7-6; 7-6) e raggiunge un traguardo storico.

Nel suo palmarès ci sono 24 titoli al Grande Slam, 40 al Master 1000, 15 all'ATP Tour 500, 13 all'ATP Tour 250, 7 Tour Finals e una medaglia d'oro alle Olimpiadi.

Pur essendo serbo, Djokovic non ha mai nascosto la sua passione per il Milan, spiegata così in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera due anni fa: "Per sono diventato un tifoso milanista? Per mio padre. E per Dejan Savicevic, il Genio".