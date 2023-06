Il Tolosa sta per esonerare Montanier, vincitore della Coppa di Francia

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Scelta sorprendente da parte del Tolosa, che secondo L'Equipe avrebbe deciso di separarsi dall'allenatore Philip Montanier, che ha riportato la squadra in maglia viola non solo in Ligue 1 ma anche a vincere la Coppa di Francia.

Eppure il 13° posto conclusivo non avrebbe soddisfatto la sua proprietà (la stessa del Milan, RedBird), che puntava a un piazzamento tra il 10° e l'11° posto e opterà per un cambio in panchina. Per rimpiazzarlo sta prendendo piede l'ipotesi interna di Carles Martinez Novell, anche se non è da escludere che il Tolosa assuma un tecnico più esperto.