Giacomo Bonaventura, calciatore in scadenza questa estate, è a 149 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Milan. In caso di impiego al Via del Mare contro il Lecce (dovrebbe partire nuovamente dall'inizio), il centrocampista marchigiano giocherà la sua 150ª gara in rossonero: Jack è al Milan dal 2014.