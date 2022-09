Il VAR senza telecamera decisiva a disposizione per Juve-Salernitana: non è la prima volta, successe anche in Milan-Hellas

MilanNews.it

Polemiche infinite per quanto successo ieri sera in Juventus-Salernitana, con un gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci all'ultimo secondo dopo un consulto VAR e la conseguente OFR.

Quello che ha fatto impazzire la discussione è un "dettaglio" di certo non di poco conto: il VAR, come comunicato dall'AIA nel pomeriggio con una nota ufficiale, non aveva a disposizione le immagini prese da una telecamera dello Stadium utilizzata dai match analyst e che sembra certificare come invece un giocatore della Salernitana, Candreva, tenga tutti in gioco: una posizione non rilevata dal VAR e che quindi ha portato ad una decisione completamente errata.

Un fatto sicuramente che ha dell'incredibile, ma non è la prima volta che succede: in Milan-Hellas Verona 3-2 del 16 ottobre 2021. Al minuto 22 del match c'è un contatto in area fra Kalinic e Romagnoli, l'arbitro assegna il rigore per gli ospiti: un errore, visto che il VAR avrebbe dovuto richiamare all'OFR il direttore di gara per fargli notare come ci sia sì un fallo, ma dell'attaccante sul difensore. Questo non avvenne perché il replay giusto non fu messo subito a disposizione della sala VAR, che infatti non richiamò al monitor Prontera. Allora l'episodio non suscitò particolari polemiche perché il Milan riuscì a vincere in rimonta per 3-2.