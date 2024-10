Il vendor loan di Elliott a Cardinale toccherà quota 700 milioni alla scadenza tra 11 mesi

Nella giornata di oggi l'avvocato Felice Raimondo, tramite il suo canale Substack RedBlack Insights, ha reso noto il valore del vendor loan concesso dal Fondo Elliott al Fondo RedBird in occasione del passaggio di proprietà del Milan. In altre parole, dopo la verifica di documenti ufficiali, l'avvocato Raimondo ha riferito quando Gerry Cardinale dovrà restituire ai vecchi proprietari del Milan in occasione della scadenza del prestito in fase d'acquisto che è fissata per il 31 agosto 2025.

Raimondo ricapitola la vicenda passo per passo. Il finanziamento iniziale ammontava a circa 560 milioni, ridotto poi di 10 milioni ma con un tasso di interesse dell'8%. Al 30 giugno 2024, secondo quanto emerge dall'analisi dei documenti di bilancio depositati presso la camera di commercio olandese, il debito era arrivato a quota 634 milioni circa. Dunque tra capitali e interessi, al momento della scadenza prevista tra 11 mesi, il proprietario rossonero dovrà restituire a Elliott circa 700 milioni di euro per il vendor loan.