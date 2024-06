Il Venezia ufficializza l'addio a Vanoli: andrà al Torino

vedi letture

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Il Venezia ha raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Paolo Vanoli, in procinto di diventare l'allenatore del Torino. In una nota, la società lagunare "ringrazia con affetto" Vanoli e tutto il suo staff, "per i risultati ottenuti con la prima squadra, con la quale ha raggiunto i playoff di Serie B nella sua prima stagione dopo una fantastica rimonta e ha ottenuto nel campionato seguente una promozione in Serie A che resterà nella storia del club.

Grazie al suo temperamento ed alla sua professionalità, Vanoli ha saputo incarnare lo spirito del Venezia, valorizzando la rosa e contribuendo in maniera decisiva - conclude il testo - alla creazione del forte legame tra il club e la tifoseria arancioneroverde". (ANSA).