Il vice pres. del Comune di Firenze invita la sindaca a chiedere il rinvio di Fiorentina-Juventus

Le incessanti piogge sulla città di Firenze non stanno dando respiro ai cittadini del capoluogo toscano, che stanno vivendo ore di grossi disagi in conseguenza dell'acquazzone che va avanti spedito da ieri sera. A tal proposito, è di pochi minuti fa un comunicato da parte del vice presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Alessandro Draghi, che invita la sindaca Furano a valutare, insieme agli organi preposti, se chiedere il rinvio del match in programma domenica prossima tra Fiorentina e Juventus, anche se al momento le strutture del mondo viola non hanno incassato gravi danni.